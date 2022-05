Guerra in Ucraina, von der Leyen: “Settantadue anni dopo è tornato il male, ma l’Europa è più forte e unita che mai” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Oggi il nostro continente incontra le ombre di un passato che pensavamo di aver lasciato da tempo. Una Guerra atroce, un’aggressione insensata e città distrutte. Ci sono milioni di innocenti che fuggono e un popolo che lotta disperatamente per determinare il proprio futuro”. È quanto ha detto detto ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione della Giornata dell’Europa (qui tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). Guerra in Ucraina, von der Leyen: “Il nostro continente incontra le ombre di un passato che pensavamo di aver lasciato da tempo” “l’Europa è al fianco dell’Ucraina. L’invasione della Russia – ha aggiunto la presidente della Commissione europea – ci ricorda perché oggi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) “Oggi il nostro continente incontra le ombre di un passato che pensavamo di aver lasciato da tempo. Unaatroce, un’aggressione insensata e città distrutte. Ci sono milioni di innocenti che fuggono e un popolo che lotta disperatamente per determinare il proprio futuro”. È quanto ha detto detto ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der, in occasione della Giornata del(qui tutti gli articoli sullain).in, von der: “Il nostro continente incontra le ombre di un passato che pensavamo di aver lasciato da tempo” “è al fianco dell’. L’invasione della Russia – ha aggiunto la presidente della Commissione europea – ci ricorda perché oggi ...

Advertising

AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - ale_dibattista : In Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA. Che piaccia o meno a Letta questa è la realtà - matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - Info_Notizie : RT @lorenzdonofrio: IL PREMIO MERDA PESTATA DI OGGI VA A... @LaStampa, che prima pubblica un post in cui riconosce le responsabilità degli… - lordbiron13 : IL MONDO È STATO A GUARDARE ANCHE QUANDO VOI AVETE COMMESSO UCCISIONI DI MASSA DEI FILORUSSI, CHI SEMINA ODIO LO RA… -