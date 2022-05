Guardiola vuole Pogba? Il retroscena dell’incredibile operazione di mercato (Di lunedì 9 maggio 2022) Con l’uscita di scena dalla Champions League negli ultimi minuto contro il Real Madrid, la dirigenza dei Citizens starebbe già lavorando per acquistare e migliorare ancora di più la rosa. L’obiettivo è quello di provare a vincere questa Champions, che sta diventando un vero e proprio tabù. Guardiola PogbaSecondo quanto riportato da The Athletic Il City avrebbe proposto un contratto importantissimo a Paul Pogba in scadenza con il Manchester United. Il francese, però, sembrerebbe aver declinato la proposta pur apprezzando il gradimento di Pep Guardiola. Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) Con l’uscita di scena dalla Champions League negli ultimi minuto contro il Real Madrid, la dirigenza dei Citizens starebbe già lavorando per acquistare e migliorare ancora di più la rosa. L’obiettivo è quello di provare a vincere questa Champions, che sta diventando un vero e proprio tabù.Secondo quanto riportato da The Athletic Il City avrebbe proposto un contratto importantissimo a Paulin scadenza con il Manchester United. Il francese, però, sembrerebbe aver declinato la proposta pur apprezzando il gradimento di Pep

