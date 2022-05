Guardiola va all' attacco | Tifano tutti per il Liverpool!

(Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo la vittoria per 5 - 0 del suo Manchester City contro il Newcastle, che lo ha portato in vetta alla classifica di Premier League con 3 punti di vantaggio sul Liverpool, Pepdenuncia un ...

Advertising

spaziprovvisori : Sarà interessante assistere ai contorsionismi di chi derideva i commenti di Fabio Capello la settimana scorsa, a sn… - HikkyLaky38 : @ilciccio67 Guardiola al City, Simeone all'Atletico, Pochettino al PSG, Conte all'Inter, ce ne sarebbero di esempi… - CuginoPaolo : RT @aleoricchio: Pep #Guardiola non ha mai parlato della #ASRoma nella sua intervista. La società giallorossa ha lavorato insieme a collegh… - PelvicoMilan : @Zoroback_023 @jeanpauldl1998 Scherzi? Gabriel Jesus è un bisonte, con guardiola lega tantissimo@spalle alla porta… - r4inbowhair : Che fastidio quando tuo padre ti chiede all'ultimo di fare delle cose, quando hai già degli impegni prestabiliti (s… -

Eurosport IT

Dopo la vittoria per 5 - 0 del suo Manchester City contro il Newcastle, che lo ha portato in vetta alla classifica di Premier League con 3 punti di vantaggio sul Liverpool, Pepdenuncia un diffuso tifo contro la sua squadra. Guarda il videoSterling, in 337 partite con i citizens , ha segnato 130 gol in 337 partite, risultando un giocatore spesso decisivo'interno degli schemi di Pep. Quest'anno, il numero 7 ha segnato 15 ... Guardiola: "Dominio all'andata Magari stavolta vinciamo giocando malissimo" Giallo su una dichiarazione di Pep Guardiola che l’allenatore avrebbe pronunciato ieri alla vigilia di Manchester City Newcastle: «Anche la Roma ha speso diversi milioni ma non è in Champions League».Conta più il bel gioco o fare risultati Ormai è questo il dilemma di cui si parla nel mondo del pallone. Alle volte è bello vedere le squadre giocare bene e portare a casa le vittorie, ma molto spess ...