Gratta e Vinci, sbanca con 5 euro: “Salderò il mutuo” (Di lunedì 9 maggio 2022) La Vincita più alta registrata nel centro commerciale di Castelfranco Veneto. Il fortunato sarebbe un uomo sui 30 anni Questi racconti ci piacciono perché oltre alla commozione data dall’empatia, ci aspettiamo che da un giorno all’altro possa capitare anche a noi. E più sono le Vincite con pochi soldi di cui abbiamo notizia e più L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 9 maggio 2022) Lata più alta registrata nel centro commerciale di Castelfranco Veneto. Il fortunato sarebbe un uomo sui 30 anni Questi racconti ci piacciono perché oltre alla commozione data dall’empatia, ci aspettiamo che da un giorno all’altro possa capitare anche a noi. E più sono lete con pochi soldi di cui abbiamo notizia e più L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

JacopoMariaBer1 : Ritirare dalla Lista dei Gratta e Vinci - Monopolio di Stato. Colonnello Jacopo Bernasconi - Polizia Tributaria. Sa… - AndreaLompio53 : @iuvinale_n 12 persone votano per Conte. Ma erano convinte di star raschiando un gratta e vinci.???? - livefrmutopia : @Afrobooobs insomma lo sto a vince sto milione al gratta r vinci??? - FRAGOLA1986 : @ADRI607080 No me li sparo tutti al gratta vinci - Noninfluente : RT @biondachespera: Aperitivo con le amiche 2 giri di gin tonic al conto ci portano il resto di 5 euro e propongono di “investirlo” in un g… -