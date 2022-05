Governo | Tajani | ' Draghi dovrebbe andare avanti anche senza M5S'

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Sarebbe da irresponsabili mettere a repentaglio ilin questo momento, e se il primo gruppo in Parlamento uscisse dalla maggioranza l'esecutivo sarebbe a rischio, ma penso che in ogni casocomunqueil M5S. È la sinistra che mette a repentaglio il, checché ne dica Letta, sono i suoi alleati a creare problemi". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, ad Affaritaliani.it.

il nuovo banco di prova in Parlamento per il governo sembra destinato ad essere proprio il decreto ... Enrico Letta, e della Lega, Matteo Salvini, e il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, sostengono ...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Ancora non è stata fissata una data, ma nei giorni scorsi Berlusconi si è sentito con Meloni e Salvini". Così Antonio Tajani ad Affaritaliani.it che scommette sull'unità de ...