Governo | Tajani | “Draghi deve andare avanti anche senza il M5s”

(Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA – “Sarebbe da irresponsabili mettere a repentaglio ilin questo momento, e se il primo gruppo in Parlamento uscisse dalla maggioranza l’esecutivo sarebbe a rischio, ma penso che in ogni casodovrebbecomunqueil M5S. E’ la sinistra che mette a repentaglio il, checché ne dica Letta, sono i suoi alleati a creare problemi”. E’ quanto afferma il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio(foto), parlando ad Affaritaliani.it. Quanto alla riforma elettorale, per, “non ci sono i tempi per cambiare la legge e comunque noi vogliamo una legge elettorale che dia la possibilità al centrodestra di vincere e governare, come quella attuale”. L'articolo ...

: 'Draghi avanti anche se il M5S esce, no alla riforma elettorale proporzionale' 'Giusto e normale andare negli Stati Uniti d'America e non è necessario informare prima il Parlamento, ...È la sinistra che mette a repentaglio il, checché ne dica Letta, sono i suoi alleati a creare problemi". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, ad Affaritaliani.it. Governo, Tajani: Draghi deve andare avanti anche senza M5s ROMA - "Sarebbe da irresponsabili mettere a repentaglio il governo in questo momento, e se il primo gruppo in Parlamento uscisse dalla maggioranza ...Su Giorgia Meloni come premier: "Non abbiamo preclusioni su nessuno, ma prima dobbiamo pensare a vincere le elezioni".