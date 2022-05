Gli Imperfetti Criminali di Alessio Maria Federici | “Dedicato a tutti coloro che perdono”

Gli (Im)perfetti Criminali di Alessio Maria Federici: “Dedicato a tutti coloro che perdono” (Di lunedì 9 maggio 2022) Dal 9 maggio su Sky Cinema e Now TV arrivano gli (Im)perfetti Criminali di Alessio Maria Federici. Prodotto da Cinemaundici e Sky Original e distribuito da Vision Distribution, il film è un divertente e sorprendente heist movie che vede protagonisti Filippo Scicchitano, Guglielmo Poggi, Fabio Balsamo e Babak Karimi. Una storia di amicizia e riscatto dedicata, secondo il regista, a coloro che perdono da una vita. “Nella vita chi vince è chi arriva primo; in una classifica il secondo è il primo degli ultimi. E volevo raccontare di loro, degli ultimi. Perché sono la maggioranza. Volevo raccontare come quando stai con l’acqua alla gola, sei disposto a tutto per salvare la baracca e non è detto che vada sempre bene” Alessio Maria ... Leggi su funweek (Di lunedì 9 maggio 2022) Dal 9 maggio su Sky Cinema e Now TV arrivano gli (Im)perfettidi. Prodotto da Cinemaundici e Sky Original e distribuito da Vision Distribution, il film è un divertente e sorprendente heist movie che vede protagonisti Filippo Scicchitano, Guglielmo Poggi, Fabio Balsamo e Babak Karimi. Una storia di amicizia e riscatto dedicata, secondo il regista, acheda una vita. “Nella vita chi vince è chi arriva primo; in una classifica il secondo è il primo degli ultimi. E volevo raccontare di loro, degli ultimi. Perché sono la maggioranza. Volevo raccontare come quando stai con l’acqua alla gola, sei disposto a tutto per salvare la baracca e non è detto che vada sempre bene”...

