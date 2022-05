Giro d’Italia, Alberto Dainese: “Gli ultimi chilometri sono stati molto caotici e velocissimi” (Di lunedì 9 maggio 2022) Alberto Dainese è stato uno dei protagonisti nello sprint della terza tappa del Giro d’Italia, l’ultima in territorio ungherese. Il nostro connazionale è stato uno dei migliori azzurri all’arrivo, nono alle spalle dell’australiano Caleb Ewan (Lotto Quick-Step Alpha Vinyl TeamSoudal). Il nativo di Abano Terme ha commentato ai microfoni della propria formazione: “Siamo stati bravi in vista del finale. Gli ultimi chilometri sono stati molto caotici e velocissimi. Abbiamo fatto del nostro meglio per mantenerci davanti a destra, ma all’ultima rotonda eravamo un po’ troppo indietro. Ci proveremo la prossima volta”. Non è mancato il commento di Matt Winston, team principale della squadra: ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022)è stato uno dei protagonisti nello sprint della terza tappa del, l’ultima in territorio ungherese. Il nostro connazionale è stato uno dei migliori azzurri all’arrivo, nono alle spalle dell’australiano Caleb Ewan (Lotto Quick-Step Alpha Vinyl TeamSoudal). Il nativo di Abano Terme ha commentato ai microfoni della propria formazione: “Siamobravi in vista del finale. Gli. Abbiamo fatto del nostro meglio per mantenerci davanti a destra, ma all’ultima rotonda eravamo un po’ troppo indietro. Ci proveremo la prossima volta”. Non è mancato il commento di Matt Winston, team principale della squadra: ...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 3? ???? The first sprint of the Giro d'Italia 2022 is pure adrenaline. ???? Il primo sprint del Gir… - giroditalia : ??? 13 years and 360 days have passed since @MarkCavendish first victory at the Giro d'Italia. ??? 13 anni e 360 gio… - juventusfc : E' sabato. Le #JuventusWomen sono Campionesse d'Italia. Fate un giro su - BeCrusaders : ItaliaNFT al Giro d’Italia: le maglie, il trofeo e i simboli della corsa rosa diventano beni digitali di valore - CuoreIschitano : @julien170905 È lo stesso in ogni città veramente. . Sistemano le strade, piantumano, puliscono. È l'unico motivo… -