Giro d’Italia 2022, tutte le salite della prima settimana. Etna primo esame, il Blockhaus farà male a tanti (Di lunedì 9 maggio 2022) Giorno di riposo al Giro d’Italia 2022, con il gruppo che si ritrova a viaggiare verso il Bel Paese dopo le prime tre tappe corse in Ungheria. Si entra nella prima vera settimana della Corsa Rosa, che vedrà numerose salite capaci di cambiare il volto della classifica generale. A partire da martedì, giorno del primo arrivo in quota sull’Etna: una scalata lunga verso il Rifugio Sapienza, di quasi 23 chilometri, con una pendenza media non troppo aggressiva, meno del 6%, ma che toccherà anche il 15%. Magari non si scoprirà chi vincerà il Giro, ma si potrà capire chi non potrà aspirare alla Maglia Rosa. La quinta e la sesta tappa prevedono una scalata a testa, ma non dovrebbero creare difficoltà per diverse ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Giorno di riposo al, con il gruppo che si ritrova a viaggiare verso il Bel Paese dopo le prime tre tappe corse in Ungheria. Si entra nellaveraCorsa Rosa, che vedrà numerosecapaci di cambiare il voltoclassifica generale. A partire da martedì, giorno delarrivo in quota sull’: una scalata lunga verso il Rifugio Sapienza, di quasi 23 chilometri, con una pendenza media non troppo aggressiva, meno del 6%, ma che toccherà anche il 15%. Magari non si scoprirà chi vincerà il, ma si potrà capire chi non potrà aspirare alla Maglia Rosa. La quinta e la sesta tappa prevedono una scalata a testa, ma non dovrebbero creare difficoltà per diverse ...

