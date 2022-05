Giro d’Italia 2022, prossima tappa Avola-Etna-Nicolosi: altimetria, percorso, favoriti, programma, tv (Di lunedì 9 maggio 2022) Giorno di riposo quest’oggi per il Giro d’Italia 2022. La Corsa Rosa sarà quest’oggi in viaggio per il Bel Paese dopo le prime tre tappe in Ungheria; domani, 10 maggio 2022, ci sarà una frazione in cui potrà cambiare la fisionomia della classifica. È il giorno della Avola-Etna-Nicolosi, primo vero arrivo in salita della competizione in cui si potranno subdorare i valori in campo per la lotta alla maglia rosa. percorso tappa di media montagna. Sin dai primi chilometri dopo Avola la strada comincia a salire, fino a toccare gli 893 metri all’altezza dello svincolo di Buccheri; poi tanta discesa e 55 chilometri di pianura fino a Paternò, dove si riprenderà a salire. L’ascesa dell’Etna sarà percorsa in ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Giorno di riposo quest’oggi per il. La Corsa Rosa sarà quest’oggi in viaggio per il Bel Paese dopo le prime tre tappe in Ungheria; domani, 10 maggio, ci sarà una frazione in cui potrà cambiare la fisionomia della classifica. È il giorno della, primo vero arrivo in salita della competizione in cui si potranno subdorare i valori in campo per la lotta alla maglia rosa.di media montagna. Sin dai primi chilometri dopola strada comincia a salire, fino a toccare gli 893 metri all’altezza dello svincolo di Buccheri; poi tanta discesa e 55 chilometri di pianura fino a Paternò, dove si riprenderà a salire. L’ascesa dell’sarà percorsa in ...

