Giro d’Italia 2022 | giorno di riposo verso l’Etna | saluti all’Ungheria nel segno di Van der Poel e dell’equilibrio

Il Giro d'Italia 2022 vive il primo dei tre giorni di riposo in questo lunedì 9 maggio, che permette il lungo trasferimento dall'Ungheria alla Sicilia. La Corsa Rosa numero 105 saluta quindi la terra magiara, teatro di una tre giorni davvero scoppiettante e ricca di spunti di riflessione in vista delle tre settimane di "risalita dello Stivale" che ci attendono. Il protagonista principale è stato senza dubbio Mathieu Van der Poel: primo a Visegrad per la maglia rosa in apertura, brillante secondo nella cronometro di Budapest e ora pronto a sbarcare in Italia con il simbolo del primato sulle proprie spalle. Il fenomeno olandese era venuto al Giro per questo e ha confermato il pronostico, apparentemente senza sentire il peso della pressione e delle aspettative.

