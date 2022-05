Giro d’Italia 2022, Alejandro Valverde: “Il Giro è un evento spettacolare. Sogno la maglia rosa, mi manca solo quella” (Di lunedì 9 maggio 2022) Alejandro Valverde sta vivendo il suo secondo Giro d’Italia della carriera. Il corridore della Movistar si è posto come obiettivo quello di conquistare almeno una vittoria di tappa e certamente lo si vedrà all’attacco nelle prossime tappe. Lo spagnolo vanta solo un successo nella Corsa rosa, ottenuto nel 2016, quando riuscì ad imporsi sul traguardo di Andalo. Valverde è stato intervistato da Marca e ha parlato proprio della corsa italiana, facendo un parallelo anche con il Tour de France: “Il Giro è un evento spettacolare sia da vedere che da correre. Non è controllato come il Tour de France e i tifosi lo vivono in modo speciale. C’è più follia ed è bello per tutti, anche per noi ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022)sta vivendo il suo secondodella carriera. Il corridore della Movistar si è posto come obiettivo quello di conquistare almeno una vittoria di tappa e certamente lo si vedrà all’attacco nelle prossime tappe. Lo spagnolo vantaun successo nella Corsa, ottenuto nel 2016, quando riuscì ad imporsi sul traguardo di Andalo.è stato intervistato da Marca e ha parlato proprio della corsa italiana, facendo un parallelo anche con il Tour de France: “Ilè unsia da vedere che da correre. Non è controllato come il Tour de France e i tifosi lo vivono in modo speciale. C’è più follia ed è bello per tutti, anche per noi ...

