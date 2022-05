Giornata vittime del terrorismo | Meloni | “Il 9 maggio ha segnato profondamente la storia della nostra Nazione”

(Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA – “Il 9è una data che hala. È l’anniversario del tragico ritrovamento di Aldo Moro, rapito e brutalmente assassinato dalle Brigate Rosse. È il giorno del sacrificio di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia dopo essersi ribellato a Cosa, ebeatificazione del giudice Rosario Livatino. È la data, non a caso, scelta per celebrare la memoria delledel. Non dimentichiamole, perché è soprattutto a persone come loro che dobbiamo lalibertà”. E’ quanto afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo L'Opinionista.

