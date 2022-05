Giornata delle vittime del terrorismo, la vedova di Marco Biagi: “Imperdonabile avergli tolto la scorta, dissero che non c’era pericolo” (Di lunedì 9 maggio 2022) “E’ Imperdonabile” aver tolto la scorta a Marco Biagi, nonostante non fossero ancora stati identificati e catturati gli assassini di Massimo D’Antona, ucciso tre anni prima. A dirlo, è stata la vedova del giuslavorista ucciso dalle Brigate rosse, Marina Orlandi, alla Cerimonia del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo. Orlandi ha aggiunto a braccio questo commento, non presente nel discorso che aveva scritto. Marina Orlandi ha ricordato come il marito fu “scelto come bersaglio” per il ruolo di Consigliere del Ministro del Lavoro – che all’epoca era Roberto Maroni – e del Presidente della Commissione Europea – che era Romano Prodi – e come membro della Commissione che studiava la riforma del mercato del lavoro. Incarichi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) “E’” averla, nonostante non fossero ancora stati identificati e catturati gli assassini di Massimo D’Antona, ucciso tre anni prima. A dirlo, è stata ladel giuslavorista ucciso dalle Brigate rosse, Marina Orlandi, alla Cerimonia del Giorno della memoriadel. Orlandi ha aggiunto a braccio questo commento, non presente nel discorso che aveva scritto. Marina Orlandi ha ricordato come il marito fu “scelto come bersaglio” per il ruolo di Consigliere del Ministro del Lavoro – che all’epoca era Roberto Maroni – e del Presidente della Commissione Europea – che era Romano Prodi – e come membro della Commissione che studiava la riforma del mercato del lavoro. Incarichi che ...

