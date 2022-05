Giornata della Vittoria in Russia, Putin: “La Nato minaccia i nostri confini. Inammissibile” (Di lunedì 9 maggio 2022) Parata militare per la Giornata della Vittoria oggi 9 maggio in Russia, con il discorso di Vladimir Putin nella Piazza Rossa. Dall’Ucraina alla Nato al Donbass, ecco cosa ha detto il presidente russo nell’atteso – e breve – intervento dopo oltre due mesi dall’inizio della guerra di Mosca a Kiev. “Il pericolo è cresciuto ogni giorno, la Russia ha dato un colpo preventivo” ed “è stata una misura necessaria e assolutamente giusta, la decisione di un Paese sovrano autonomo e forte”, ha affermato. “La memoria della guerra non potrà mai scomparire”, ha spiegato, sottolineando “il trionfo del nostro popolo sovietico unico, la compattezza, l’eroismo straordinario al fronte e sulle retrovie. La Giornata della ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 9 maggio 2022) Parata militare per laoggi 9 maggio in, con il discorso di Vladimirnella Piazza Rossa. Dall’Ucraina allaal Donbass, ecco cosa ha detto il presidente russo nell’atteso – e breve – intervento dopo oltre due mesi dall’inizioguerra di Mosca a Kiev. “Il pericolo è cresciuto ogni giorno, laha dato un colpo preventivo” ed “è stata una misura necessaria e assolutamente giusta, la decisione di un Paese sovrano autonomo e forte”, ha affermato. “La memoriaguerra non potrà mai scomparire”, ha spiegato, sottolineando “il trionfo del nostro popolo sovietico unico, la compattezza, l’eroismo straordinario al fronte e sulle retrovie. La...

