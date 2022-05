GF Vip paura per Alessandro Basciano dovrà subie un intervento fastidioso (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ex gieffino Alessandro Basciano dovrà sottoporsi ad una operazione nelle prossime ore. A comunicarlo è l’esperto di gossip Amedeo Venza, amico di Basciano. Attraverso una story Instagram pubblicata sul suo profilo, ha spiegato che il motivo dell’assenza di Alessandro dai social, negli ultimi giorni, è legato all’operazione che dovrà subire che ha definito «fastidioso». Non Leggi su people24.myblog (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ex gieffinosottoporsi ad una operazione nelle prossime ore. A comunicarlo è l’esperto di gossip Amedeo Venza, amico di. Attraverso una story Instagram pubblicata sul suo profilo, ha spiegato che il motivo dell’assenza didai social, negli ultimi giorni, è legato all’operazione chesubire che ha definito «». Non

Advertising

tiscrivoquieora : @Spiritualb1High Secondo me è entrato in un loop che davvero si autosabota, basterebbe dire 'ci stiamo frequentando… - matilwtda : soprattutto quando sono vip e finiscono per mandare messaggi sbagliati la prova ne sono gli etero che “sono apert*… - infoitcultura : GF Vip, paura per Alessandro Basciano: «Subirà un intervento fastidioso» - mariagraziabon : Che strano che alcune VIP tanto femministe non dicono nulla sul modo alquanto discutibile di sfruttare le donne del… - larenait : Momenti di paura per il cantante -

GF Vip, paura per Alessandro Basciano: «Subirà un intervento fastidioso» ilmattino.it "Sono un padre fortunato". Le parole di Alessandro Gassman per il figlio Leo, che ha salvato una donna vittima di stupro Da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura. Mi fa male il cuore a pensare quanto l'uomo possa arrivare così in basso. Confido però ... GF Vip, paura per Alessandro Basciano: «Subirà un intervento fastidioso» LA LETTERA Gf Vip, Sophie Codegoni ai genitori preoccupati: «Lasciatemi Intervento chirurgico per Alessandro Basciano. Non si sa quale sia il problema che costringerà l’ex volto di Uomini e Donne a fi ... Da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura. Mi fa male il cuore a pensare quanto l'uomo possa arrivare così in basso. Confido però ...LA LETTERA Gf Vip, Sophie Codegoni ai genitori preoccupati: «Lasciatemi Intervento chirurgico per Alessandro Basciano. Non si sa quale sia il problema che costringerà l’ex volto di Uomini e Donne a fi ...