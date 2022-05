Gersasimov il grande assente della Giornata della vittoria Guai anche per Shoigu | la scelta di Putin

(Di lunedì 9 maggio 2022)accanto al Presidente Vladimir, sulla tribuna, ha sfilato sulla Piazza rossa a bordo di un'auto nera. Ma poi non si è più visto. Così come il capo di stato maggiore, Valery Gerasimov, di cui non è stata diffusa alcuna inquadratura questa mattina. Il Presidente Vladimir, che ha assistito alla parata «dalla tribuna centrale insieme a veterani e ospiti» (la Tass precisa cheha assistito alla parata, ma non precisa dove), ha pronunciato un breve discorso, in cui non ha parlato di guerra, di mobilitazione generale e non ha citato alcunain Ucraina, nenelle città che i militari di Mosca controllano come Kherson. La parata, aggiunge l'agenzia russa ...

