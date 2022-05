Georgina Rodriguez | le dolicissime foto della piccola Bella Esmeralda

Leggi su diredonna

(Di lunedì 9 maggio 2022) Cristiano Ronaldo estanno vivendo uno dei momenti più difficililoro vita, e il più brutto per dei genitori. Il sorriso riescono a ritrovarlo solo negli occhiloro bambina appena nata, mentre la stringono in braccio. Vi raccomandiamo... La sorella di Ronaldo: "Il nostro angioletto è in grembo a nostro padre" Ronaldo e, il 18 aprile 2022, sono diventati genitori per la quinta volta, una gioia immensa che si è unita a un dolore tremendo: durante il parto gemellare, uno dei bimbi ha perso la vita. “Solo la nascitanostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità”, aveva scritto la coppia nel post dove annunciava la perdita del gemellino. ...