Gas: avvio in calo in Europa, ad Amsterdam a 98 euro (Di lunedì 9 maggio 2022) MILANO – Il gas avvia in calo la prima seduta della settimana. L’attenzione si concentra sempre sulla guerra in Ucraina mentre le previsioni di temperature più miti porta ad una riduzione della richieste. Ad Amsterdam le quotazioni scendono sotto i 100 euro a 98,50 euro al Mwh, in calo del 3,1%. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 9 maggio 2022) MILANO – Il gas avvia inla prima seduta della settimana. L’attenzione si concentra sempre sulla guerra in Ucraina mentre le previsioni di temperature più miti porta ad una riduzione della richieste. Adle quotazioni scendono sotto i 100a 98,50al Mwh, indel 3,1%. L'articolo L'Opinionista.

