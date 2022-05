FOTO/ L’Ospedale di Comunità arriva nel Fortore: “E’ apripista in Campania” (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 6 minutiSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – L’Ospedale di Comunità a San Bartolomeo in Galdo ora è realtà. Ha aperto ufficialmente questo pomeriggio la struttura sanitaria territoriale nel capoluogo del comprensorio montano del Fortore. I cittadini fortorini aspettavano se, non proprio questo risultato, qualcosa di simile da circa 60 anni: per questo erano presenti in massa alla cerimonia alla quale erano presenti autorità civili e militari e che ha visto come protagonisti ovviamente il Sindaco Carmine Agostinelli e Vincenzo De Luca, Presidente della Regione, che ha dedicato tutta la giornata al Sannio. E proprio De Luca, per celebrare l’evento, se ne è uscito dal palco con una delle sue: “E’ una bella giornata di sole, finalmente”. Alludendo sia al meteo che ovviamente al risultato conseguito. Accanto al Psaut, ovvero al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 6 minutiSan Bartolomeo in Galdo (Bn) –dia San Bartolomeo in Galdo ora è realtà. Ha aperto ufficialmente questo pomeriggio la struttura sanitaria territoriale nel capoluogo del comprensorio montano del. I cittadini fortorini aspettavano se, non proprio questo risultato, qualcosa di simile da circa 60 anni: per questo erano presenti in massa alla cerimonia alla quale erano presenti autorità civili e militari e che ha visto come protagonisti ovviamente il Sindaco Carmine Agostinelli e Vincenzo De Luca, Presidente della Regione, che ha dedicato tutta la giornata al Sannio. E proprio De Luca, per celebrare l’evento, se ne è uscito dal palco con una delle sue: “E’ una bella giornata di sole, finalmente”. Alludendo sia al meteo che ovviamente al risultato conseguito. Accanto al Psaut, ovvero al ...

Advertising

anteprima24 : ** FOTO/ L'Ospedale di Comunità arriva nel Fortore: 'E' apripista in Campania' ** - aranjino : una mia oomf dopo queste foto l’avranno dovuta portare in ospedale - enricofsc : RT @galatacla: FUTURO1 Afghanistan Mosina ha 8 figli e vive in condizioni di estrema povertà. Seema è l'ultima nata, di 5mesi: è ben curat… - FScalmati : RT @galatacla: FUTURO1 Afghanistan Mosina ha 8 figli e vive in condizioni di estrema povertà. Seema è l'ultima nata, di 5mesi: è ben curat… - streaming4ddict : @Solepassiotrash @plus_malia Scusate ma vi strapazzano come una bambola, trascinandvi su vetro rotto, inserendo bot… -