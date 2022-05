FOTO – Futuro Mbappè, avvistato in città: nuovo accordo trovato? (Di lunedì 9 maggio 2022) Un trasferimento che potrebbe cambiare il Futuro del calcio mondiale. Kylian Mbappè, attaccante del PSG, è da tempo al centro di numerose voci di mercato. Il suo contratto è in scadenza al termine della stagione e il francese ha più volte rifiutato le proposte di rinnovo del club parigino. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti non ha mai nascosto la volontà di portare il classe ’98 in Spagna e l’affare sembrava chiuso già l’estate scorsa. Ora pare che i Blancos siano tornati alla carica. Kylian Mbappe Madrid'de. (COPE)pic.twitter.com/bTjsJmieHI— FMN Sports (@fmnsports) May 9, 2022 Mbappe MadridMbappé a Madrid: firma con il Real? Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, da sempre molto vicino alle vicende del Real Madrid, l’attaccante francese si trova nella capitale spagnola. Mbappè è in compagnia del suo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 9 maggio 2022) Un trasferimento che potrebbe cambiare ildel calcio mondiale. Kylian, attaccante del PSG, è da tempo al centro di numerose voci di mercato. Il suo contratto è in scadenza al termine della stagione e il francese ha più volte rifiutato le proposte di rinnovo del club parigino. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti non ha mai nascosto la volontà di portare il classe ’98 in Spagna e l’affare sembrava chiuso già l’estate scorsa. Ora pare che i Blancos siano tornati alla carica. Kylian Mbappe Madrid'de. (COPE)pic.twitter.com/bTjsJmieHI— FMN Sports (@fmnsports) May 9, 2022 Mbappe MadridMbappé a Madrid: firma con il Real? Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, da sempre molto vicino alle vicende del Real Madrid, l’attaccante francese si trova nella capitale spagnola.è in compagnia del suo ...

