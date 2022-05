Food e salute, Stefania Camurri: “il mio mestiere è una guerra, tra sofferenza e passione” (Di lunedì 9 maggio 2022) Stefania Camurri è una chef, un’imprenditrice, ma anche una scrittrice, che con il suo libro ha deciso di far conoscere al mondo il suo modo di essere. La sua vita, infatti, è molto particolare, perché lei è una chef che non può assaggiare i piatti che prepara con successo per gli altri. Originaria di Carpi, è la protagonista appassionata del ristorante Mamanonmama di Campiglia Marittima. Cucina e idea piatti che sono delle vere e proprie opere d’arte. Ma lei non li può mangiare, neppure assaggiare. Autrice di Cenerpentola (Albatros Edizioni) è la chef col tacco 12 che nel suo libro affronta il tema dell’obesità e del difficile rapporto con il proprio corpo. Del suo libro, della propria fisicità “ingombrante” e della propria rinascita ha parlato con noi di VelvetMAG. Si è aperta in una chiacchierata sincera mostrando il suo lato femminile in maniera ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 9 maggio 2022)è una chef, un’imprenditrice, ma anche una scrittrice, che con il suo libro ha deciso di far conoscere al mondo il suo modo di essere. La sua vita, infatti, è molto particolare, perché lei è una chef che non può assaggiare i piatti che prepara con successo per gli altri. Originaria di Carpi, è la protagonista appassionata del ristorante Mamanonmama di Campiglia Marittima. Cucina e idea piatti che sono delle vere e proprie opere d’arte. Ma lei non li può mangiare, neppure assaggiare. Autrice di Cenerpentola (Albatros Edizioni) è la chef col tacco 12 che nel suo libro affronta il tema dell’obesità e del difficile rapporto con il proprio corpo. Del suo libro, della propria fisicità “ingombrante” e della propria rinascita ha parlato con noi di VelvetMAG. Si è aperta in una chiacchierata sincera mostrando il suo lato femminile in maniera ...

