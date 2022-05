Fondazione Alario | parla il presidente D’Aiuto

(Di lunedì 9 maggio 2022) di Andrea Orza Tra le sempre più numerose contraddizioni dei nostri tempi potranno le reminiscenze dei paradossi parmenidei venire in soccorso? Laper Elea Velia affonda le sue radici nella filosofia eleatica. Il carismatico complesso si colloca a metà tra un’accademia del sapere e un giardino arcadico e atemporale. L’avvocato penalista edel Cda dellaMarcello, illustra le possibilità d’intervento culturale nell’area del Cilento. Lae il richiamo alla libertà d’istruzione. “Larappresenta da trent’anni l’“impresa sociale” come incentivo di riqualifica territoriale. Il complesso situato ad Ascesa comprende Palazzo, ristrutturato ...

Advertising

Salernonotizie.it

Dopo il restauro offerto dallaCopernico Di lato: Occhi di Cristallo. "Anna vivrà sempre ... Revocate solo le confische Salviamo Piazza. Monta la protesta: "Il Comune non ha rispettato ...Laper Elea Velia di Ascea, in collaborazione con Tenuta Chirico Cheese Factory e con il patrocinio del Comune di Ascea, organizza l'iniziativa UN GELATO PER LA PACE: fino al 25 marzo, ... Salernonotizie.it | Portale di informazione di Salerno e Provincia