Flop per il partito di Scholz alle elezioni regionali in Germania (Di lunedì 9 maggio 2022) I conservatori tedeschi hanno riportato una vittoria schiacciante nel Land settentrionale dello Schlewig Holstein. Il partito del cancelliere Olaf Scholz, la Spd, è invece arrivata terza, dopo Cdu e ...

