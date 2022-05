Firenze: daspo di 8 anni al padre troppo tifoso. Non potrà nemmeno avvicinarsi al Franchi (Di lunedì 9 maggio 2022) Firenze - Guai seri per il padre troppo tifoso che ha picchiato l'arbitro, uno spettatore e dato un calcio a un carabiniere. Il questore, Maurizio Auriemma, ha stabilito per lui un daspo di 8 anni. L'uomo, 34 anni, è stato arrestato e messo ai domiciliari in attesa del processo. Come riferito, se l'era presa con l'arbitro che aveva ammonito il figlio durante la partita Firenze Ovest-Albereta del torneo under 14 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 9 maggio 2022)- Guai seri per ilche ha picchiato l'arbitro, uno spettatore e dato un calcio a un carabiniere. Il questore, Maurizio Auriemma, ha stabilito per lui undi 8. L'uomo, 34, è stato arrestato e messo ai domiciliari in attesa del processo. Come riferito, se l'era presa con l'arbitro che aveva ammonito il figlio durante la partitaOvest-Albereta del torneo under 14 L'articolo proviene daPost.

