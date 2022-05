Fiorentina show nel primo tempo: tre punti d’oro contro la Roma (Di lunedì 9 maggio 2022) La Fiorentina vince il posticipo di Serie A e riapre la lotta all’Europa. Cade la Roma di Mourinho, stanca dopo gli impegni europei. Nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A importante vittoria della Fiorentina che batte la Roma e raggiunge i giallorossi in classifica. Vittoria fondamentale per il club gigliato che reagiscono al momento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 9 maggio 2022) Lavince il posticipo di Serie A e riapre la lotta all’Europa. Cade ladi Mourinho, stanca dopo gli impegni europei. Nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A importante vittoria dellache batte lae raggiunge i giallorossi in classifica. Vittoria fondamentale per il club gigliato che reagiscono al momento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

raspa90 : RT @Fiorentinanews: Notte show per la #Fiorentina, che batte la #Roma, la aggancia e torna davanti all'#Atalanta. Guarda la NUOVA CLASSIFIC… - Fiorentinanews : Notte show per la #Fiorentina, che batte la #Roma, la aggancia e torna davanti all'#Atalanta. Guarda la NUOVA CLASS… - CalcioShowTV : ? FIORENTINA - ROMA | Diretta Live Streaming | Serie A TIM 09.05.22 | Calcio Show Reaction In diretta il 09/05 all… - Fiorentinanews : VIDEO - #Corvino perde le staffe e regala uno show: “No alla violenza, ma chiediamo l’apertura di un’inchiesta”… - papispagna : RT @TiJay_L: @il_Malpensante Io non voglio pensare male ma siccome insieme ai scoloriti furono condannati GONZI,LAZIÈ E FIORENTINA ...adess… -