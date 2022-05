Fiorentina-Roma | Mourinho furioso con Banti | “vogliamo spiegazioni”

(Di lunedì 9 maggio 2022) La 36esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il successo dellacontro la, 2-0 il risultato finale. Brutta prestazione dei giallorossi che sono rimasti nello spogliatoio. L’allenatorenon ha gradito l’arbitraggio, in particolar modo il calcio di rigore concesso ai viola che ha aperto il match dopo pochi minuti. “La spiegazione l’aspettiamo noi da tante partite, non abbiamo… Oggi c’è una doppia spiegazione: la prima è che dopo giovedì nella semifinale di Conference League ci mancavamo energie fisiche e mentali, ma questo già lo sapevamo visto che c’è grande differenza con chi prepara per tutta la settimana una sola partita. Poi vorrei anchedadi Livorno, che tra l’altro non è lontano da qui… Ma non le riceviamo ...

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Fiorentina #Roma - beinsports_FR : ???? #SerieA ?? La Fiorentina remporte son duel contre la Roma ! - CB_Ignoranza : 5. Lazio: 62 6.Roma 59 7.Fiorentina 59 8.Atalanta 59 Manco male sta corsa Europa oh. - Riccardiologo : @asrale18 Fiorentina +9 diff reti Roma +13 diff reti - vivereitalia : La Fiorentina si rilancia per l'Europa, Roma ko -

Lasupera laper 2 - 0 al Franchi nel posticipo della 36giornata del campionato di Serie A. Viola avanti dopo 5' Nico Gonzalez su rigore, poi il raddoppio di Bonaventura all'11': guarda ...Tutt'altro che buona la direzione di Guida, che dopo 2 minuti assegna allaun rigore che non c'è. In un primo momento l'arbitro lascia correre per il vantaggio, poi è chiamato da Banti al Var (fuori luogo) e dopo la 'on field review' cambia idea: ma il tocco di ...“Questi tre punti servivano. Ultimamente eravamo un po’ caduti, appannati e non eravamo noi stessi. Abbiamo giocato col Milan senza fare punti ma avevamo ritrovato continuità. Abbiamo fatto un grande ...Come di consueto dopo le vittorie, Antonio Rosati sui social ha celebrato gli autori dei due gol che hanno dato la vittoria alla Fiorentina contro la Roma. Ecco il simpatico scatto ...