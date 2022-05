Fiorentina-Roma, Marelli sicuro in diretta: “Rigore inesistente!” (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Rigore concesso da Guida alla Fiorentina ha lasciato interdetti un po’ tutti, soprattutto Mourinho. Ma tra chi analizza queste cose nello specifico, sicuramente lapalissiane sono state le dichiarazioni di Marelli a DAZN. Marelli SuperTele DAZN “Il contatto minimo tra Gonzalez e Karsdorp è, lasciatemi passare il termine, inesistente. Di contatti come questi in una partita ce ne saranno una decina. Al massimo, se proprio si volesse parlare di fallo, bisognerebbe analizzare l’intervento di Mancini sullo stesso Karsdorp. L’utilizzo del VAR in una situazione del genere è completamente privo di utilità”. Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) Ilconcesso da Guida allaha lasciato interdetti un po’ tutti, soprattutto Mourinho. Ma tra chi analizza queste cose nello specifico, sicuramente lapalissiane sono state le dichiarazioni dia DAZN.SuperTele DAZN “Il contatto minimo tra Gonzalez e Karsdorp è, lasciatemi passare il termine, inesistente. Di contatti come questi in una partita ce ne saranno una decina. Al massimo, se proprio si volesse parlare di fallo, bisognerebbe analizzare l’intervento di Mancini sullo stesso Karsdorp. L’utilizzo del VAR in una situazione del genere è completamente privo di utilità”.

