Fiorentina-Roma, Mancini ammonito: era diffidato, salta il Venezia (Di lunedì 9 maggio 2022) Problemi in difesa per la Roma di Josè Mourinho contro la Fiorentina al Franchi. Ed è arrivato anche un giallo pesante per i giallorossi che contro il Venezia nel prossimo turno dovranno fare a meno di Gianluca Mancini, ammonito da diffidato. Squalifica in arrivo per l'ex Atalanta. Chance per Marash Kumbulla che dovrebbe formare il terzetto con Smalling e Ibanez contro i lagunari. SportFace.

