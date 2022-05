Fiorentina - Roma | male Guida | il rigore per i viola è inesistente

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tutt'altro che buona la direzione di, che dopo 2 minuti assegna allaunche non c'è. In un primo momento l'arbitro lascia correre per il vantaggio, poi è chiamato da Banti al ...

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Fiorentina #Roma - beinsports_FR : ???? #SerieA ?? La Fiorentina remporte son duel contre la Roma ! - CB_Ignoranza : 5. Lazio: 62 6.Roma 59 7.Fiorentina 59 8.Atalanta 59 Manco male sta corsa Europa oh. - Riccardiologo : @asrale18 Fiorentina +9 diff reti Roma +13 diff reti - vivereitalia : La Fiorentina si rilancia per l'Europa, Roma ko -

Lasupera laper 2 - 0 al Franchi nel posticipo della 36giornata del campionato di Serie A. Viola avanti dopo 5' Nico Gonzalez su rigore, poi il raddoppio di Bonaventura all'11': guarda ...Tutt'altro che buona la direzione di Guida, che dopo 2 minuti assegna allaun rigore che non c'è. In un primo momento l'arbitro lascia correre per il vantaggio, poi è chiamato da Banti al Var (fuori luogo) e dopo la 'on field review' cambia idea: ma il tocco di ...“Questi tre punti servivano. Ultimamente eravamo un po’ caduti, appannati e non eravamo noi stessi. Abbiamo giocato col Milan senza fare punti ma avevamo ritrovato continuità. Abbiamo fatto un grande ...Come di consueto dopo le vittorie, Antonio Rosati sui social ha celebrato gli autori dei due gol che hanno dato la vittoria alla Fiorentina contro la Roma. Ecco il simpatico scatto ...