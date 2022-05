Fiorentina Roma LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di lunedì 9 maggio 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Fiorentina e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Franchi, Fiorentina e Roma si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Fiorentina Roma 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Fiorentina Roma 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Allo stadio Franchi, ilvalido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Franchi,si affrontano nelvalido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso la Fiorentina Daje Roma ???? - pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - CarlitosJ2011 : RT @Puntaje_Ideal: ? #SerieA ???? | #Fiorentina vs. #Roma ?? Relatora: @loladelcarril ?? Comentarista: @vitodepalma (@CalcioDePalma) ?? #ESPN ????… - wts90sglory : RT @classicshirts: Fiorentina vs Roma The Batigol Derby. - filafresh : RT @ochocinco: Roma-Fiorentina at 2:45 ?? -