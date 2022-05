Fiorentina-Roma in tv: canale, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Fiorentina-Roma, posticipo della 36esima giornata di Serie A 2021/2022. Quello che andrà in scena al “Franchi” sarà un vero e proprio scontro diretto per l’Europa: dopo aver accarezzato anche la zona Champions, i viola sono scesi fino all’ottavo posto in classifica in seguito a tre sconfitte consecutive in appena sette giorni. Ora la sfida con i giallorossi per raggiungerli a quota 59 punti, in compagnia anche dell’Atalanta. Da canto loro, gli uomini di Mourinho sono galvanizzati dall’aver raggiunto la finale di Conference League, e vorranno riprendere la marcia anche in campionato, dove la vittoria manca da ormai un mese (2-1 contro la Salernitana): da allora, due pareggi con Napoli e Bologna, e in mezzo la sconfitta con l’Inter. Il ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, posticipo della 36esima giornata di. Quello che andrà in scena al “Franchi” sarà un vero e proprio scontro diretto per l’Europa: dopo aver accarezzato anche la zona Champions, i viola sono scesi fino all’ottavo posto in classifica in seguito a tre sconfitte consecutive in appena sette giorni. Ora la sfida con i giallorossi per raggiungerli a quota 59 punti, in compagnia anche dell’Atalanta. Da canto loro, gli uomini di Mourinho sono galvanizzati dall’aver raggiunto la finale di Conference League, e vorranno riprendere la marcia anche in campionato, dove la vittoria manca da ormai un mese (2-1 contro la Salernitana): da allora, due pareggi con Napoli e Bologna, e in mezzo la sconfitta con l’Inter. Il ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso la Fiorentina Daje Roma ???? - CB_Ignoranza : Buongiorno. #Fiorentina #Roma - gippu1 : @nonleggerlo Direi 2007-2008 (volata Roma-Inter per lo scudetto, Milan-Fiorentina per il quarto posto, Catania-Parm… - illuminista2 : @jesuisalbi Io stasera quando la Fiorentina batterà la Roma dopo le partite con Udinese e Salernitana - sportface2016 : #SerieA, orario e come vedere in diretta il posticipo #FiorentinaRoma -