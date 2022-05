Fiorentina-Roma | Amrabat stende Veretout | salta la Sampdoria per squalifica

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ladovrà fare a meno di Sofyanper la prossima partita contro la. L’ex Hellas Verona ha steso Jordan Vetetout con una trattenuta e ha ricevuto un cartellino giallo: era diffidato e sarà così costretto are la prossima sfida contro i blucerchiati. Vincenzo Italiano però spera di recuperare Lucas Torreira per il posto in mediana. SportFace.

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Fiorentina #Roma - OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso la Fiorentina Daje Roma ???? - pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - GTF_2331 : Fiorentina [2]-0 Roma - skengteta : RT @_GIFN: 5 | GOAL: Fiorentina 1-0 Roma (Gonzalez) -

- Un rigore che farà tanto discutere. Laè infuriata per il calcio di rigore assegnato nel match contro ladopo appena due minuti di gioco . L'arbitro Guida ha deciso di assegnare il penalty dopo aver prima spettato il Var e ...Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in, che chiude il 36esimo turno di Serie A: ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata ASSISTENTI: Vecchi e Rocca, IV Uomo: Sacchi. VAR: Banti AVAR: Santoro. Primo tempo: 2': dopo ...Inizialmente Guida non fischia, poi però il VAR lo richiama... 1' - Via! Comincia la partita. 20:45 - Quasi tutto pronto, Fiorentina in maglia viola e Roma che invece veste tutta di bianco. Sarà la ...Fiorentina-Roma, subito polemiche al “Franchi” per il rigore concesso ai Viola per contatto Karsdorp-Nico Gonzalez: l’annuncio di Marelli. Non è partito nel migliore dei modi il primo tempo della Roma ...