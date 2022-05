Fiorentina-Roma 2-0 | viola agganciano giallorossi

(Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Labatte la2-0 nel posticipo della 36esima giornata della Serie A e la aggancia a 59 punti. Conc’è anche l’Atalanta, nella corsa all’Europa League che al momento vede la Lazio avanti, con 62 punti. Laconquista il successo con un avvio aggressivo. Gonzalez si procura immediatamente un calcio di rigore per un lievissimo contatto provocato da Karsdorp e segnalato dal Var all’arbitro Guida. Gonzalez non sbaglia dal dischetto, 1-0. Lanon reagisce e laraddoppia all’11’. Bonaventura può avanzare indisturbato e, dal vertice destro dell’area di rigore, disegna un sinistro preciso: palla all’angolino e 2-0. Funweek.

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Fiorentina #Roma - SkySport : FIORENTINA-ROMA 2-0 Risultato finale ? ? rig. #Gonzalez (5') ? #Bonaventura (11') ? ? - OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso la Fiorentina Daje Roma ???? - pianetagenoa : Basta un tempo alla Fiorentina, Roma ko: la Viola profuma d'Euorpa - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica della 36esima giornata: la Fiorentina vince e aggancia la Roma -

, le pagelle RUI PATRICIO 6 Inizio choc, incolpevole sui gol ma è meno concentrato del solito. Nel finale evita il 3 - 0 MANCINI 4,5 Il rigore non c'è, il suo buco su Gonzalez sì. ...Super gol per Bonaventura Firenze, 9 maggio 2022 - Basta un primo tempo super allaper vincere contro lae agganciarla proprio al sesto posto in classifica, con vista Europa. Un rigore di Nico Gonzalez e un super gol di Bonaventura bastano alla Viola per vincere uno ...FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina batte 2-0 la Roma e aggancia al sesto posto gli stessi giallorossi e l’Atalanta al termine di un match che ha visto i viola tramortire nelle prime battute un ...La Fiorentina batte un colpo importante nella corsa per l'Europa e stende 2-0 la Roma in un match al Franchi gestito dal 1' al 90'. Di Nico Gonzalez e Jack Bonaventura le due reti a inizio partita che ...