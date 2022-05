Fiorentina non dà spazio e aggancia la zona Europa: Roma battuta (Di lunedì 9 maggio 2022) La Roma cade a Firenze, la Fiorentina si rilancia nella gara più delicata della sua stagione e torna in corsa per l'Europa. E' finita 2 - 0 per i viola grazie a Gonzalez su rigore e a Bonaventura , ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Lacade a Firenze, lasi rilancia nella gara più delicata della sua stagione e torna in corsa per l'. E' finita 2 - 0 per i viola grazie a Gonzalez su rigore e a Bonaventura , ...

Advertising

EugenioGiani : “Non chi comincia, ma quel che persevera” é la bellissima coreografia della Curva Fiesole di stasera ispirata a Leo… - angelomangiante : Una grande Fiorentina non basta. Una vittoria pesante, pesantissima nel delirio di San Siro. L'1-0 è il marchio di… - surfasport : ???? MOURINHO “IL RIGORE? QUELLO NON È FALLO” ?? Queste sono state le parole di #JoseMourinho nel post partita di… - ferrazza : David, abbiamo perso male contro la Fiorentina 2-0. Prevedibile dopo la semifinale contro il Leicester. Non è un dr… - romaforever_it : Dubbi sul rigore per la Fiorentina, Pieri: 'Difficile da digerire: non è fallo, tocco lieve'… -