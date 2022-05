Fiorentina non dà spazio e aggancia la zona Europa: Roma battuta (Di lunedì 9 maggio 2022) La Roma cade a Firenze, la Fiorentina si rilancia nella gara più delicata della sua stagione e torna in corsa per l'Europa. E' finita 2 - 0 per i viola grazie a Gonzalez su rigore e a Bonaventura , ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Lacade a Firenze, lasi rilancia nella gara più delicata della sua stagione e torna in corsa per l'. E' finita 2 - 0 per i viola grazie a Gonzalez su rigore e a Bonaventura , ...

Advertising

angelomangiante : Una grande Fiorentina non basta. Una vittoria pesante, pesantissima nel delirio di San Siro. L'1-0 è il marchio di… - kodak91552516 : @gproc24 @Falconero1987 L’intervista che dura 10 minuti dove ci si arrampica su ogni specchio facendo 1 tiro import… - gproc24 : @kodak91552516 @Falconero1987 allora non hai sentito la parte dove ammette che la Fiorentina ha giocato meglio e ha… - ummo1927 : RT @FlavioMTassotti: 38°: Fiorentina-Juve, Atalanta-Empoli, Torino-Roma, Lazio-Hellas. Juve già in Champions, Empoli salvo, Torino e Hellas… - keope77 : @LucaMarelli72 @gippu1 Lo sport americani funziona per un fatto di cultura sportiva. Non di certo per la review deg… -