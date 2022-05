Fiorentina, Bonaventura: “Italiano ci valorizza. Auguro il meglio al Milan” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Con Italiano i giocatori toccano più palloni e sono valorizzati. Questo è stato il grande cambiamento di Italiano, la squadra sta recependo bene quel che vuole. Lo facciamo con grande convinzione. Anche io mi sento meglio, nelle ultime settimane ho avuto qualche problema ma sto recuperando la condizione”. Lo ha detto il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura dopo la vittoria per 2-0 sulla Roma al Franchi. A Dazn, da ex rossonero, commenta anche la lotta Scudetto: “Non so se il Milan ce la farà. Se è lì, ha meritato. Auguro loro il meglio”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) “Coni giocatori toccano più palloni e sonoti. Questo è stato il grande cambiamento di, la squadra sta recependo bene quel che vuole. Lo facciamo con grande convinzione. Anche io mi sento, nelle ultime settimane ho avuto qualche problema ma sto recuperando la condizione”. Lo ha detto il centrocampista della, Giacomodopo la vittoria per 2-0 sulla Roma al Franchi. A Dazn, da ex rossonero, commenta anche la lotta Scudetto: “Non so se ilce la farà. Se è lì, ha meritato.loro il”. SportFace.

