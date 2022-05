Fiocco rosa a Uomini e Donne: la famiglia di Maria De Filippi si allarga (Di lunedì 9 maggio 2022) ancora e accoglie la piccola Isabel. Ancora una nascita nella famiglia di Uomini e Donne che si allarga ancora e accoglie la piccola Isabel. Sono tanti i bambini frutto di grandi amori nati proprio nel programma di Maria De Filippi e, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 9 maggio 2022) ancora e accoglie la piccola Isabel. Ancora una nascita nelladiche siancora e accoglie la piccola Isabel. Sono tanti i bambini frutto di grandi amori nati proprio nel programma diDee, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

redazionerumors : Antonio Moriconi di Uomini e Donne è diventato papà. Fiocco rosa per lui e la moglie Leggi l'articolo completo su… - Domenico800A : @sarett333 @la_bongia @Arturoarthuren Io di anni ne ho 39 e da che ho memoria è sempre stato così Fiocco rosa, fioc… - sarett333 : @Arturoarthuren @Domenico800A @la_bongia Anche io da bambina facevo que associazione @domenico800A come la fanno tu… - fanpage : Fiocco rosa ????????per l'ex corteggiatore di #uominiedonne - silvia_blue_ : @LaBombetta76 Da donna che non può avere figli mi capita ogni volta che vedo un pancione o un fiocco rosa/azzurro.… -