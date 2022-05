Fino a 3000 euro per lavorare nel club del sesso: ‘Non trovo dipendenti, le mogli sono gelose’ (Di lunedì 9 maggio 2022) La mancanza di personale è un tema fortemente attuale. Bar e ristoranti, in primis, faticano a trovare delle persone disposte a lavorare per loro. Ma non sono le uniche attività che risentono di questo problema: anche i club del sesso si ritrovano senza personale. Il motivo? Le mogli e le fidanzate non vogliono. Il club del sesso alla ricerca di personale Accade in Austria, più precisamente a Villach, dove il titolare del club ‘Andiamo‘, Cristiano Fabris, originario di San Donà di Piave, sta cercando baristi, receptionist e cuochi, ma senza successo. Fabris si è trasferito in Austria dove la prostituzione è legale e da qualche anno gestisce il suo “centro benessere per uomini”. A mancare non sono di certo i clienti, bensì il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022) La mancanza di personale è un tema fortemente attuale. Bar e ristoranti, in primis, faticano a trovare delle persone disposte aper loro. Ma nonle uniche attività che risentono di questo problema: anche idelsi ritrovano senza personale. Il motivo? Lee le fidanzate non vogliono. Ildelalla ricerca di personale Accade in Austria, più precisamente a Villach, dove il titolare del‘Andiamo‘, Cristiano Fabris, originario di San Donà di Piave, sta cercando baristi, receptionist e cuochi, ma senza successo. Fabris si è trasferito in Austria dove la prostituzione è legale e da qualche anno gestisce il suo “centro benessere per uomini”. A mancare nondi certo i clienti, bensì il ...

