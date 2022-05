“Finalmente ci sposiamo” Il vip italiano verso l’altare | fidanzato da 13 anni | svela data e location

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 maggio 2022) La notizia era nell’aria già da tempo, ma ora c’è l’ufficialitàdallo stesso vipti tutti i dettagli sul suo matrimonio, che si avvicina sempre più. La sua amata Chiara ha conquistato il cuore da molti, non a caso sono fidanzati dal 2009, quindi da ben 13. Ora, il grande passo sta per concretizzarsi per la gioia di tantissimi fan, che non vedono l’ora di vederli salire al. Stiamo parlando del campione olimpico di Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi, specializzato nel salto in alto. Tra l’altro, Gianmarco Tamberi aveva fatto la sua proposta di matrimonio proprio prima di partire per le Olimpiadi: “C’è solo un’ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie Olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più ...