Finale di UEFA Women’s Champions League, al via la vendita dei biglietti (Di lunedì 9 maggio 2022) I biglietti per la Finale di UEFA Women’s Champions League, tra Barcellona e Lione, che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino sabato 21 maggio alle 19:00 locali, sono adesso in vendita. Ci sono riduzioni per gli under 12 e pacchetti speciali riservati alle famiglie che permettono a due adulti e uno o due minori di 18 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 9 maggio 2022) Iper ladi, tra Barcellona e Lione, che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino sabato 21 maggio alle 19:00 locali, sono adesso in. Ci sono riduzioni per gli under 12 e pacchetti speciali riservati alle famiglie che permettono a due adulti e uno o due minori di 18 L'articolo

Advertising

FBiasin : 24 anni fa, finale di Coppa Uefa. Con le attuali valutazioni e sparate mediatiche che trasformano un Piripicchio q… - juventusfc : Juve ?? Fiorentina ?? Finale di Coppa UEFA Prima finale internazionale tra due squadre italiane ???? ?? De Agostini… - OptaPaolo : 4 - José Mourinho è il primo allenatore a raggiungere la finale di una grande competizione europea con quattro squa… - sportli26181512 : Biglietti su ebay fino a 10mila euro. Il Feyenoord: 'Servivano più posti per i tifosi': Biglietti su ebay fino a 10… - Robertorocchi14 : @Simone33889475 @TuttoMercatoWeb Me la gioco in finale col feyenoord che ha nella sua bakeca coppa campioni,interco… -