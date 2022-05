Finale di Champions, Camila Cabello canterà nella cerimonia d’apertura (Di lunedì 9 maggio 2022) Famosa per grandi successi come ‘Bam Bam’, ‘Señorita’ e ‘Havana‘, l’artista cubano-americana Camila Cabello salirà sul palco poco prima dell’inizio della Finale di UEFA Champions League, in programma sabato 28 maggio allo Stade de France. Le parole di Camila Cabello: «Sono molto entusiasta di esibirmi alla Finale di UEFA Champions League! Voglio dare vita a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 9 maggio 2022) Famosa per grandi successi come ‘Bam Bam’, ‘Señorita’ e ‘Havana‘, l’artista cubano-americanasalirà sul palco poco prima dell’inizio delladi UEFALeague, in programma sabato 28 maggio allo Stade de France. Le parole di: «Sono molto entusiasta di esibirmi alladi UEFALeague! Voglio dare vita a L'articolo

