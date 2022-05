Filippine | il figlio dell’ex dittatore Marcos vince le presidenziali E la figlia dell’attuale presidente Duterte sarà sua vice

(Di lunedì 9 maggio 2022) Schiacciante vittoria per Ferdinandjunior,del defuntodelle, alle elezioni. Il conteggio iniziale gli dà un enorme vantaggio rispetto allo sfidante più forte, la attualeLeni Robredo. Con oltre il 90 per cento delle schede scrutinate, Ferdinand “Bongbong”junior si è assicurato quasi 30 milioni di voti, più del doppio rispetto all’avvocatessa per i diritti umani Robredo. I risultati completi richiederanno settimane per essere certificati. Arrivato al voto con trenta punti percentuali di vantaggio, ildelcacciato da una rivoluzione popolare nel 1986 ha più che doppiato i voti della sfidante. Per le, già ...

Ferdinand Marcos Junior,64enne dell'ex dittatore filippino Ferdinand Marcos, si avvia verso una vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali delle. Con l'81 per cento delle schede scrutinate e 26 ...... ai seggi hanno vinto le proposte populiste di Bongbong,dei coniugi Marcos, fautori di un ...Questo l'ha fatto Marcos…' Qualche anno fa, in giro per le, le attribuzioni di ...Per il conteggio ufficiale bisogna attendere ancora, ma non ce ne sarà bisogno per sapere il risultato: già dai primi dati dello spoglio il trionfo di Ferdinand Marcos junior nelle elezioni presidenzi ...I primi dati dello spoglio indicano la vittoria di Ferdinand "BongBong", erede del dittatore cacciato da una rivoluzione popolare nel 1986 ...