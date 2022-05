Filippine, il figlio dell’ex dittatore Marcos verso il trionfo alle elezioni presidenziali (Di lunedì 9 maggio 2022) Ferdinand Marcos Junior, figlio 64enne dell’ex dittatore filippino Ferdinand Marcos, si avvia verso una vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali delle Filippine. Con l’81 per cento delle schede scrutinate e 26 milioni di voti ottenuti, la vittoria di Marcos Jr. è praticamente scontata: la candidata e concorrente più papabile, Leni Robredo, attuale vicepresidente del Paese, ha raccolto per il momento solo 12,5 milioni di preferenze. Chi è Ferdinand Marcos jr Ferdinand Marcos Jr., noto anche come «Bongbong», si è presentato come un leader unificatore in un momento di profonda crisi economica per le Filippine, in grado di far «risorgere ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) FerdinandJunior,64ennefilippino Ferdinand, si avviauna vittoria schiacciantedelle. Con l’81 per cento delle schede scrutinate e 26 milioni di voti ottenuti, la vittoria diJr. è praticamente scontata: la candidata e concorrente più papabile, Leni Robredo, attuale vicepresidente del Paese, ha raccolto per il momento solo 12,5 milioni di preferenze. Chi è Ferdinandjr FerdinandJr., noto anche come «Bongbong», si è presentato come un leader unificatore in un momento di profonda crisi economica per le, in grado di far «risorgere ...

Cris_quella : Non mi intendo di politica delle Filippine, ma ricordo bene chi era l’ex presidente Marcos, sua moglie, e tutto que… - RSInews : Filippine, il figlio di Marcos verso la vittoria - I primi dati dello spoglio indicano la vittoria di Ferdinand 'Bo… - LostInHole : RT @ilpost: Alle elezioni nelle Filippine il favorito è il figlio dell’ex dittatore Ferdinand Marcos - putino : Filippine: come previsto dai sondaggi Bongbong Marcos, il figlio dell'ex dittatore filippino degli anni Settanta ed… - gianvitosibilio : Manca solo l'ufficialità a 'Bongbong' Marcos per dichiarare vittoria nelle elezioni presidenziali filippine. E' il… -