FI, Calabria: rifiuti, da M5S mobilitazione ideologica (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – "La raccolta firme promossa dal M5S di Roma contro il termovalorizzatore è l'ennesima prova di quanto l'ideologia grillina sia distante dalla realtà. Per cinque anni l'amministrazione pentastellata ha impedito la chiusura del ciclo dei rifiuti nella Capitale, con gravissime ricadute sulla vivibilità del tessuto urbano e sulla qualità della vita dei cittadini." "Ora, non contenti, inaugurano una nuova fase di mobilitazione contro le opportunità offerte dalla tecnologia. Ci auguriamo che il Sindaco Gualtieri non receda dagli intendimenti e faccia sì che Roma sia dotata di un sistema di smaltimento degno di una capitale europea". Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria. (Agenzia Dire)

