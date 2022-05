FedEx | piano di investimenti per 500 assunzioni entro novembre 2022

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 maggio 2022)Express, società di trasporto americana specializzata in spedizioni espresse con servizi di posta e pacchi, che opera tramite trasporti sia aerei che terra, annuncia una serie di ulterioristrategici, nell’ambito della riprogettazione del suo network in Italia, che prevedono 500 nuove. Le nuove opportunità di lavoro, che riguardano 200 addetti al facchinaggio e 300 addetti alla gestione degli hub oltre a specialisti della sala di controllo della rete e delle dogane, al personale amministrativo e ad un nuovo management, sono rivolte a migliorare la stabilità della rete per i clienti. Sul sito disono presenti comunque diversi annunci di lavoro che riguardano: Responsabili Assistenza Clienti, che dovranno guidare ...