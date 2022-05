FBI Most Wanted e International ottengono un doppio rinnovo e il pubblico italiano gongola

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ottime notizie per FBIcheunda CBS per la gioia dei fan nostrani e non solo. La rete ha fatto sapere che i due spin-off di FBI non solo torneranno nella prossima stagione televisiva ma faranno altrettanto anche subito dopo visto che FBI tornerà con le stagioni 5 e 6 mentreavrà una quarta e quinta stagione. Ciliegina sulla torta è FBIche andrà avanti per le stagioni 2 e 3. Con una media di oltre 10milioni per la serie madre e di otto milioni di spettatori per i due spin-off, CBS non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di blindare non solo gli attori protagonisti ma anche ilche in questo modo sa bene che avrà l’occasione di ...

Advertising

Flavinhaff_ : Marquei como visto FBI: Most Wanted - 3x15 - Incel - captainbeckettt : Marquei como visto FBI: Most Wanted - 3x18 - Reaper - captainbeckettt : Marquei como visto FBI: Most Wanted - 3x17 - Covenant - captainbeckettt : Marquei como visto FBI: Most Wanted - 3x15 - Incel - Fernandaagain : Marquei como visto FBI: Most Wanted - 3x18 - Reaper -

Cinefilos.it

Wanted (2a e 3a stagione), Venerdì - film, Sabato - la serie "Superman and Lois" e a seguire family film, Domenica " le repliche di "Back to school" oltre ad alcuni speciali de Le Iene. Rete 4 ...Wanted. I martedì di Rete 4, sempre a partire da luglio, infine ci regaleranno la prima tv del mistery thriller Harry Wild con Jane Seymour nei panni di un'insegnante in pensione. © RIPRODUZIONE ... FBI: Most Wanted 3x20: promo e trama dall'episodio International is the number two new drama of the season and FBI: Most Wanted is a top ten broadcast series. All three shows are produced by Wolf Entertainment and Universal Television, in association ...More from Variety 'FBI,' 'FBI: International' and 'FBI: Most Wanted' Renewed for Two New Seasons Each at CBS Noah Reid on Going From Sweet 'Schitt's Creek' Songbird to Sinister Disciple on 'Outer ...