Farina: 'Da azienda contributo a transizione digitale e green in Italia' (Di lunedì 9 maggio 2022) "Sono 160 anni trascorsi tutti al servizio dell'Italia" e "questa grande azienda continua a tenere fede alla sua missione principale" che è quella di "accompagnare il Paese nello sviluppo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "Sono 160 anni trascorsi tutti al servizio dell'" e "questa grandecontinua a tenere fede alla sua missione principale" che è quella di "accompagnare il Paese nello sviluppo, ...

Advertising

TV7Benevento : Farina: 'Da azienda contributo a transizione digitale e green in Italia' - - robertazennaro : [In fiera mi hanno regalato] Dalla Puglia, azienda Agricola Memeo Andria BT questa farina di ceci neri. Oltre alla… - NuovaScintilla : 7/5/22.Roma 160°di PosteItaliane.Mattarella:'Ruolo centrale nel Paese'.L'Ad Del Fante:progetto Polis:accesso a nuov… - sabrinasanti2 : @Marxtrixx @Uther_Raffaele @goripaoloburde @luisannamesseri @VitoCavarretta Quando posso, per motivi logistici, lo… -