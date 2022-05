«Fai schifo come uomo e come padre»: Walter Zenga porta in tribunale l’ex Iena Elena Di Cioccio (Di lunedì 9 maggio 2022) Walter Zenga porta Elena Di Cioccio in tribunale. l’ex portiere dell’Inter e della nazionale ha infatti denunciato l’attrice, conduttrice televisiva ed ex inviata de Le Iene, ora rinviata a giudizio dalla Procura di Milano: ecco cosa è successo. Elena Di Cioccio, figlia di Franz, storico batterista della Premiata Forneria Marconi, si era lasciata andare a commenti decisamente poco decorosi nei confronti di Walter Zenga. I fatti risalgono alla fine di gennaio 2021, quando il figlio di Zenga, Andrea, stava partecipando al Grande Fratello Vip. Seguendo la trasmissione, sui propri canali social, Elena Di Cioccio aveva scritto: «Zenga ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 9 maggio 2022)Diinportiere dell’Inter e della nazionale ha infatti denunciato l’attrice, conduttrice televisiva ed ex inviata de Le Iene, ora rinviata a giudizio dalla Procura di Milano: ecco cosa è successo.Di, figlia di Franz, storico batterista della Premiata Forneria Marconi, si era lasciata andare a commenti decisamente poco decorosi nei confronti di. I fatti risalgono alla fine di gennaio 2021, quando il figlio di, Andrea, stava partecipando al Grande Fratello Vip. Seguendo la trasmissione, sui propri canali social,Diaveva scritto: «...

Advertising

rubio_chef : Fai schifo #PieroFassino - SalernoSal : Lo schifo. Grazie @mannocchia per come sei e per quello che fai. Per quello che ci racconti sempre con il tuo mest… - PhilZ_DJ : @CorSport Fai schifo - Dominiq55832111 : @alanfriedmanit Quanto mi fai schifo! - IduanJavier : RT @ElDiavolo2: È passato tanto tempo Eh non ti ho scordato mai Siam la Curva Sud Milano Solo scontri e tanti guai Mi fai schifo e sai perc… -