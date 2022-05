Advertising

Gazzetta_it : F1 Miami, l'energia del paddock dopo la gara - EstebBeltramino : Miami: le immagini del paddock, che energia prima delle FP #motori #automobilismo - CeschiaMarcello : @Energia__Pura Mi Miami Mika Esaù - OdeonZ__ : F1 Miami: le immagini del paddock, che energia prima delle FP - zazoomblog : F1 Miami: le immagini del paddock che energia prima delle FP - #Miami: #immagini #paddock #energia -

La Gazzetta dello Sport

Un giro nel paddock dinelle ore della gara di Formula 1, vinta da Verstappen. Vip, piloti, attesa, entusiasmo del pubblico. Tutto quello che è successo... anche Leclerc non manifesta preoccupazione per le due sconfitte rimediate a Imola e: 'Non c'... ma penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro nel gestire la batteria per preservare l'per i ... F1 Miami, i graffiti conquistano il paddock: opere d'arte per AlphaTauri, Mercedes e Williams Alessandra Leoni | Lance Stroll: “Guidare su un nuovo circuito è sempre divertente e hanno creato una pista interessante qua a Miami, che offre delle belle ...I Sixers ritrovano l'Mvp dopo la commozione cerebrale e la frattura dell'orbita oculare: con gli Heat finisce 99-79. Gara-4 domenica ...